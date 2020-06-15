Эпидемия коронавируса и сопутствующие ей ограничения стали настоящим испытанием для многих столичных предпринимателей. Однако в сложное время столичный бизнес не остался один на один со своими проблемами. О поддержке предпринимателей в непростой период и «уроках» пандемии в интервью РИАМО рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

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– Алексей Анатольевич, пандемия так или иначе затронула всех. Какой вы видите миссию департамента в новых реалиях?

- Миссия департамента всегда состояла в том, чтобы выстраивать эффективное взаимодействие между городом и бизнесом и оказывать предпринимателям поддержку на всех этапах развития — от появления идеи продукта до его вывода на международный рынок. Пандемия сделала эту работу более интенсивной и еще больше объединила всех игроков рынка и представителей власти.

Все понимали, что мы друг другу нужны. Бизнесменам нужны партнеры. Городу нужны предприниматели, потому что это те «вены», которые снабжают необходимыми ресурсами людей и экономику. И предпринимателям, конечно, нужен город и те инструменты и программы поддержки, которые он может предложить. Нашими главными задачами в новых реалиях стали постоянный мониторинг рынка и потребностей компаний, выработка необходимых им с учетом происходящих изменений мер поддержки и корректировка при необходимости уже действующих программ. При этом все эти процессы продолжают происходить в режиме постоянной коммуникации с представителями делового сообщества.

- Как «вирусный» кризис повлиял непосредственно на работу самого департамента?

- Мы не прекращали свою деятельность ни на день. Более того, фактически перешли на семидневную рабочую неделю. С первых дней режима всеобщей самоизоляции была запущена Горячая линия Правительства Москвы для предпринимателей.

Был сформирован фронт-офис по предоставлению субсидий, который объединил специальный колл-центр, информационный ресурс и телеграм-канал, была образована рабочая группа по подготовке антикризисных мер при департаменте.

Фактически все направления работы с предпринимателями были переведены в онлайн-режим: от образовательных программ и консультаций до подачи заявок на получение выплат. Мы будем использовать положительный опыт этих тяжелых дней для совместной работы по восстановлению бизнеса и его дальнейшему развитию.

В первую очередь предпринимателям сейчас необходима финансовая помощь, которая позволит справиться с кризисными явлениями. Это направление нашей работы остается ключевым в деятельности департамента.

– Какие основные потребности у столичных предпринимателей на сегодняшний день?

– Прежде всего, это потребность в сокращении налоговых и арендных платежей. Большое количество запросов связаны с решением проблемы обеспечения оплаты труда сотрудников. Этому было посвящено и поручение Президента. Максимально сохранить коллектив стремились и сами руководители на местах. Отдельное место среди трудностей, с которыми столкнулся бизнес в этот период, занимает кредитно-финансовая нагрузка. В городских и федеральных пакетах был предусмотрен ряд механизмов, которые позволяют эти вопросы решить.

- Как город откликнулся на новые запросы предпринимателей?

- Например, предприятия торговли могли размещать свою продукцию на интернет-площадках. Для одних — это новый опыт продаж, а для других – единственный канал реализации продукции. В этой связи мы предусмотрели в одном из пакетов антикризисных мер возможность компенсации затрат на использование маркетплейсов или сервисов по доставке еды, чтобы помочь компаниям перестроить бизнес-модели.

Для снижения на бизнес кредитно-финансовой нагрузки была утверждена программа льготного кредитования и рефинансирования для бизнеса. Мэром было принято решение, что мы субсидируем 6 % годовых по действующим кредитам.

Предприниматель может обратиться в один из банков – участников программы и ставка по его займу будет пересчитана на период в восемь месяцев.

- Какие еще меры поддержки Москва предложила предпринимателям?

- Для тех предпринимателей, которые испытывают потребность в привлечении новых кредитных ресурсов, было предусмотрено субсидирование кредитной ставки в размере до 8%. То есть для заемщиков ставка по новым кредитам составит всего от 3% до 7% вне зависимости от того, относится их отрасль к наиболее пострадавшим или нет. С одиннадцатью банками сейчас подписано соглашение. Уже выданы кредиты на сумму почти 5 миллиардов рублей и одобрены — еще на 14 с лишним миллиардов рублей. Этой мерой поддержки компании могут воспользоваться, например, для возобновления работы и открытия своих торговых точек в случае необходимости привлечения дополнительных средств.

– Есть ли у бизнеса возможность высказаться по поводу мер поддержки со стороны города?

– За последние два месяца было создано несколько дополнительных каналов коммуникации. Это позволяет получать достаточно оперативную и полноценную обратную связь от бизнес-сообщества. На сайте mbm.mos.ru была создана отдельная страница, связанная с ведением бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Постоянно работают Горячая линия, Штаб по защите бизнеса. Отдельно создан Telegram-канал. Через фронт-офис по предоставлению субсидий специалисты также получают обратную связь от предпринимателей по городским мерам поддержки.

Первые недели две линии обратной связи были по-настоящему горячими. Потом активность начинала снижаться, когда мы начали формировать типовые кейсы, объяснять, как себя вести в конкретных ситуациях, публиковали ответы на наиболее частые вопросы на лендинге «Коронавирус: важное для бизнеса» и в телеграм-канале.

- Корректируется ли работа властей с учетом запросов предпринимателей?

- Три принятых Правительством Москвы пакета мер поддержки включали в себя и новые инструменты и изменения в уже действующие программы на основе пожеланий предпринимателей.

К примеру, еще с прошлого года действовала субсидия для франчайзи. Город поддерживал молодых предпринимателей, которые только делали первые шаги, выбрав франшизу. Мы тогда сформировали стартовую поддержку: вот миллион рублей, можешь компенсировать ряд затрат, если у тебя был договор коммерческой концессии. Когда начали действовать ограничения, вызванные пандемией, мы получили от компаний информацию о том, что многие франчайзи работают по договорам не концессии, а субконцессии. Вроде бы всего лишь юридический термин, а за ним кроется судьба тысяч предпринимателей. И следующим шагом стало их включение в список получателей субсидии. То есть в связи с существованием определенных юридических тонкостей предприниматели сами сформировали запрос и получили возможность претендовать на выплаты из бюджета. На следующем этапе, кстати, перечень получателей субсидии для франчайзи был дополнительно расширен: в него были добавлены обладатели лицензионных и сублицензионных соглашений. Также был изменен по просьбам бизнеса перечень затрат, которые можно возместить с помощью этой субсидии. И это только один из примеров.

– Какой объем заявок на получение городских субсидий поступает в департамент в последнее время?

– В день специалисты обрабатывают от 100 до 200 заявок. Однако здесь проявляется особая специфика нашего менталитета. Если дата окончания приема заявок установлена, например, на 1 июня, то 80% заявок придет в последние 2-3 дня. Многие привыкли откладывать все до последнего момента. Когда в конце мая мы стали получать по 300-400 заявок в день — вдвое больше, чем обычно, — то приняли решение продлить прием документов по самым популярным субсидиям, чтобы все желающие успели воспользоваться этим инструментом поддержки. Прием документов продолжается по субсидиям для франчайзи, социальных предприятий, гостиниц, коммерческих коворкингов, экспортеров, а также по компенсациям затрат на продвижение продукции через маркетплейсы и сервисы доставки еды, участие в выставках, обучение сотрудников и на оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Отмечу, что мы специально продлили до 19 июня срок приема заявок на включение в реестр социальных предприятий.

В рамках антикризисных мер для социальных предпринимателей была утверждена отдельная субсидия. Социальные предприятия могут компенсировать свои затраты на коммунальные платежи, покупку или лизинг оборудования, а также на выплату процентов по кредитам.

– Как пандемия сказалась на работе московских технопарков?

– Многие технопарки все это время продолжали работать. Ряд компаний перешли на удаленный режим. Некоторые резиденты переориентировали производство на выпуск средств, необходимых для борьбы с пандемией. Например, фактически не останавливали свою деятельность компании, производящие медицинскую продукцию.

IT-индустрия больше других приспособлена к дистанционной работе, поэтому ее представители сразу переформатировались на удаленный режим. Сейчас они уже частично возвращаются к работе в офисах.

За этот период к столичным технопаркам добавилась новая площадка — первый креативный технопарк Москвы. Мы долго шли к его созданию на базе Центра дизайна Artplay. Надеемся, он станет примером для других площадок этой отрасли и опорным пунктом для развития различных сфер творческого бизнеса.

– Как вы планируете развивать площадку Московского инновационного кластера?

– Я думаю, мы будем развивать направления, которые начинали еще до пандемии. Кластер предлагает очень широкий спектр мер поддержки, которые будут интересны в том числе и после снятия ограничительных мер. Проект, на который мы сейчас делаем ставку, - это биржа контрактного производства. У многих компаний в период ограничений нарушились технологические цепочки: покупатели отказывались от поставок, приостанавливали работу поставщики. И мы, по сути, создаем большой маркетплейс контрактного производства, где появляются игроки, которые могут выполнить определенные виды работ для компаний. И есть те, кто испытывает потребность в их услугах.

Сейчас такой реальной биржи не существует. И мы совместно с госкорпорациями, бизнесом формируем отдельные направления по индустриям: механическая обработка, приборостроение, прорабатываем вопрос по легкой промышленности. При этом участники из других регионов будут пользоваться возможностями московского кластера на правах его партнеров.

Подводя итоги последних трех месяцев, могу сказать, что предлагать что-то новое необходимо не потому, что мы так считаем, а потому что это нужно бизнесу. Новые формы коммуникации города и бизнеса позволят лучше отвечать на запросы предпринимателей. Учитывая, что IT-платформы, в том числе и Московский инновационный кластер, позволили многим компаниям развивать свою деятельность удаленно в условиях пандемии. Мы будем и дальше развиваться в этом направлении на основе пожеланий бизнеса.

– Что больше всего необходимо сейчас московским экспортерам для выхода на новые рынки сбыта?

– Мы сторонники формирования целой экосистемы для экспортера: от обучения и акселерации до начала работы на международном рынке с применением возможных видов финансовой помощи. Мы делаем исследование по разным целевым рынкам для потенциальных экспортеров. После этого начинаем обучение. Практика показала, что многие наши компании испытывают потребность в образовательной и информационной поддержке. Например, на первых выставках Made in Moscow мы увидели, что наши участники оказались не готовы презентовать свою продукцию потенциальным партнером: им не хватало навыков для продажи продукта. Тогда мы предусмотрели специальные программы в рамках Московской школы экспортера. Кроме того, на выставках организуем встречи с потенциальными партнерами в формате match-making, который напоминает шахматный турнир на время с большим количеством соперников.

В прошлом году мы также запустили несколько акселераторов, направленных на увеличение объемов экспортируемой продукции. Один из них реализуем в партнерстве с Московской школой управления «Сколково».

В конце мая была организована первая виртуальная бизнес-миссия с участием компаний из Японии. Порядка 100 компаний участвовали с японской стороны. 18 столичных предпринимателей представили им свою продукцию.

Взаимодействовать с потенциальными контрагентами нам помогали партнеры из Торгового представительства РФ в Японии, местные ассоциации бизнесменов такие как Jetro и Rotobo. И уже за первые недели после бизнес-миссии мы получили порядка 20 запросов с просьбой предоставить подробную информацию об экспортных предложениях московских участников. Каждое из таких обращений может стать основой для экспортного контракта в будущем.

- Как помогает город столичным экспортерам?

- Помимо сказанного, у нас есть дополнительная помощь в виде финансовых субсидий. Экспортеры могут компенсировать затраты на транспортировку, сертификацию своей продукции, систем менеджмента, патентование и адаптацию. Так, например, кинокомпании могут компенсировать средства на адаптацию своего контента для иностранного зрителя.

Мы отдельно сделали то, чего нет ни у одного региона. Это экспортный кэшбэк. То есть при получении выручки от продажи на экспорт 10% от контракта можно попросить компенсировать у города.