РИАМО - 14 июн. В столице увеличилось количество поездок в метро на 270 тысяч, по сравнению с прошлой неделей, на наземном транспорте – на 170 тысяч, на пригородных электричках – на 30 тысяч поездок, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным на воскресенье, на дорогах города стало на 270 тысяч машин больше, чем на прошлой неделе. Число поездок на такси увеличилось на четыре тысячи.

«Каршеринг — число поездок сегодня составило 29 тысяч», — говорится в сообщении.

Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажиропоток в метро снижен на 47%, на наземном транспорте – на 52%, на пригородных электричках – на 59%, а на такси – на 20%.

Автомобилей на улицах Москвы стало на 6% меньше, чем в 2019 году.

Загруженность дорог составляет один балл, что на один балл меньше, чем в прошлом году.