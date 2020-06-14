РИАМО - 14 июн. В Роспотребнадзоре рассказали, что обязанность доказывать семейный статус своих постояльцев ляжет на гостиницы, в один номер рекомендуется заселять только пары в браке, а остальных постояльцев – по одному в номере, сообщает «Российская газета».

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — сказал представить Роспотребнадзора.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин считает, что селить вместе можно не только семейные пары, но и помолвленные пары, и друзей.

Ламшин отметил, что в рекомендациях есть пункт о сопровождающем.

«То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно», — добавил президент ассоциации.

Он заметил, что гостиницы не будут спрашивать у постояльцев документы, а сами будут решать, заселять вместе или нет. Если гости приехали вместе, то разместить их могут тоже вместе.