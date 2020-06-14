РИАМО - 14 июн. С 19:00 в воскресенье станции «Площадь Революции», «Библиотека имени Ленина», «Охотный ряд», «Театральная», «Боровицкая», «Александровский сад» закроют для входа из-за репетиции парада Победы, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Эти станции будут работать только на выход и пересадку пассажиров.

«Ближайшая станция для входа в метро – «Арбатская», — говорится в сообщении.

В центре столицы вечером в воскресенье пройдет репетиция парада Победы. В связи с этим перекроют движение на ряде улиц. Водителей призвали отказаться от поездок в центр города.

Сам парад Победы состоится 24 июня.

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