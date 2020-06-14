РИАМО - 14 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности до 2035 года, сообщает Газета.ru.

Реализация программы будет происходить в три этапа.

«Предусмотрено обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов, синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения экспорта», — отмечается в материале.

Благодаря новой программе Россия увеличит угледобычу до 485 миллионов тонн к 2035 году, по консервативным прогнозам; по оптимистичным – до 668 миллионов тонн.