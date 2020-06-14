РИАМО - 14 июн. Трое злоумышленников напали на столичного полицейского ночью 13 июня в Подмосковье, молодые люди причинили старшему лейтенанту телесные повреждения, сотрудник полиции выстрелил в нападавших из травматического пистолета, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Нападавшие были в возрасте от 25 до 29 лет, по внешним признакам они были в алкогольном опьянении.

«Один из злоумышленников получил ранение ноги, другой – левого предплечья, после оказания помощи в медицинском учреждении были отпущены. Старший лейтенант полиции с ушибами, ссадинами и гематомами также обращался за помощью в медучреждение, после чего был отпущен», — отмечается в материале.

Пистолет принадлежит полицейскому и оформлен в установленном законом порядке.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка, по ее результатам примут решение в соответствии с действующим законодательством.