РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. В парке «Наташинские пруды» в Люберцах пока не планируют открывать аттракционы, которые закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте парка аттракционов «Аттра-Град».

«Дорогие друзья! Парки открываются, но пока только для прогулок. Надеемся, ждать осталось недолго. Об открытии нашего парка аттракционов сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.

В Люберцах зарегистрировано 1 679 случаев заражения Covid-19.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в регионе ввели ограничительные меры: свою деятельность приостановили непродовольственные магазины, парикмахерские, бани, МФЦ, большинство строек, многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу и действовал временный пропускной режим для передвижения на транспорте.

Ранее были отменены запреты на деятельность строек, автосалонов, парков, парикмахерских и церквей, перестал действовать и пропускной режим.

С этих выходных в Подмосковье возобновили деятельность летние веранды кафе и ресторанов. С 15 июня начнут работать музеи, фотоателье, автошколы, станут возможны репетиции в театрах и цирках, а также прием возобновят общеобразовательные организации.

С 25 июня планируется открытие торговых центров, кроме фудкортов и кинозалов. Они останутся закрытыми.