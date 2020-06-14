РИАМО - 14 июн. Более тысячи военнослужащих-членов экипажей боевых машин пехоты и танков Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа пройдут легководолазную подготовку и курс подводного вождения в Подмосковье, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Учения пройдут на полигоне Головеньки в Московской области.

«В течение месяца механики-водители сдадут зачеты по допуску к вождению под водой, отработают алгоритм спасения экипажа из затопленного танка и эвакуацию личного состава с помощью изолирующих противогазов ИП-5», — говорится в материале.

Механики-водители научатся преодолевать водную преграду шириной более 200 метров и глубиной до 5 метров. Военнослужащие при этом будут ориентироваться по приборам и не должны допускать резких поворотов.