РИАМО - 14 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их государственной поддержки, сообщает Газета.ru.

«Согласно документу, в реестр вошли организации, получавшие с 1 января 2017 года субсидии по программам, реализуемым государственными органами, поставщики социальных услуг и обладатели президентских грантов», —говорится в материале.

По предварительным данным, в список войдет около 24 тысяч организаций.

Также сформирован перечень НКО, которые пострадали от пандемии коронавирусной инфекции. В реестр могут войти более 17,5 тысяч организаций, включая образовательные, благотворительные, научные, культурные и спортивные организации.

В рамках государственной поддержки организации смогут взять льготные кредиты, получить отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за использование государственного имущества. Кроме того, эти организации будут временно освобождены от проверок и обязанности предоставления отчетности в контрольные органы.