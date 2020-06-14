РИАМО - 14 июн. Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала, что претензии бывшего командующего Воздушно-десантными войсками, генерала-полковника в отставке Владимира Шаманова по поводу скетча о десантнике нужно переадресовать каналу СТС, сообщает Nation News.

Ранее Шаманов высказал мнение, что в ролике оскорбляются два символа десантника — тельняшка и берет. Он призвал артиста убрать видео, по мнению генерала-полковника в отставке, это пойдет и на пользу певцу.

«Все вопросы можно адресовать каналу СТС и режиссеру Марюсу Вайсбергу, которые готовили сценарий этого скетча. Мы пока никакие меры не предпринимали, к нам никто не обращался. Это материалы и задумки канала, а Филипп здесь выступил как актер. Давайте тогда Броневого будем просить извиняться за роль Мюллера или Нагиева за роль прапорщика», — сказала Успенская.