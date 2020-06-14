РИАМО - 14 июн. В Луховицах рядом с селом Белоомут возобновила работу переправа, перевозка пассажиров и автотранспорта осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Ранее паромы в селах Дединово, Белоомут и Ловцы были отведены в затоны в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с повышением уровня воды», — говорится в сообщении.

Пока ограничение на движение машин на переправах в селах Дединово и Ловцы сохраняется.

В конце весны в Московской области прошли рекордные дожди, после чего была небольшая передышка, затем в первые дни июня выпало до трети месячной нормы осадков. Было подтоплено более 1,6 тысячи приусадебных участков, восемь участков дорог и три моста.