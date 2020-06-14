РИАМО – 14 июн. Президент России Владимир Путин отметил, что поправки в Конституцию РФ станут шагом к демократизации общества, кроме того, многие другие важные вещи смогут найти свое отражение в основном законе страны, сообщает РИА Новости.

Путин не согласился с мнением, что поправки в Конституцию приведут к диктатуре и олигархическому правлению.

«Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня <...> президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально — теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент — так же, как по министрам», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль, Путин» на телеканале «Россия 1».

Президент отметил, что критика предлагаемых поправок со стороны КПРФ звучит «странно», так как для коммунистических партий слово «диктатура» органично, ведь они выступали за диктатуру пролетариата, но по факту это была диктатура одной партии. В новых поправках такого нет.

Путин добавил, что другие важные вещи найдут свое отражение в Конституции.

«Есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делаются исключения — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все. А если в Конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить», — подчеркнул президент РФ.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.

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