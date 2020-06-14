РИАМО - 14 июн. Более 9,5 тысяч транспортных средств Московской области начнут курсировать по расписанию будних дней с 15 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В связи со снятием ряда ограничений в Московской области ожидаемый пассажиропоток с 15 июня составит около одного миллиона человек, что составляет 50% до пандемии», — говорится в материале.

Также с 15 июня будет доступна бесконтактная оплата для владельцев социальных карт. Оплачивать проезд наличными пока нельзя.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в общественных местах региона необходимо носить маски или респираторы.