РИАМО - 14 июн. За два дня 59,2 тысячи пассажиров продлили проездные билеты, действие которых выпало на режим самоизоляции, около 58 тысяч операций по продлению провели в кассах столичной подземки и в приложении «Метро Москвы», 1,5 тысячи операций провели в киосках «Мосгортранса», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Так, 13 июня обладатели карты «Тройка» чаще всего обращались за продлением билета на 60 поездок – более 26% всех продлений. Средний срок продления проездных билетов по карте «Тройка» составил 32 дня, самое большое продление – 71 день», — говорится в сообщении.

Около трети от всех операций составило продление социальных карт на 1 или 3 месяца.

Так как с 15 июня многие жители столицы вернутся на работу в свои офисы и совершат первые поездки в общественном транспорте за долгое время, пассажиров просят заранее проверить возможность продления проездных и заранее продлить билеты.

Проездные могут продлить те, кто с 30 марта по 8 июня совершил не более 22 поездок. Если пассажир совершил в этот период больше поездок, но с 30 марта по 11 мая совершил не более восьми поездок, он также может продлить проездной.

Школьники, студенты колледжей и вузов, ординаторы и аспиранты могут продлить свои льготные проездные с даты обращения на срок, который равен оплаченному периоду, который пришелся на период самоизоляции с 26 марта по 8 июня. Такие проездные будут продлевать из расчета календарного месяца.

Информацию о продлении проездных можно получить в боте @MosCardCheckBot в Telegram, мобильном приложении «Метро Москвы», на едином транспортном портале.

Для проверки продления проездного билета не нужно прикладывать «Тройку» NFC-считывателю телефона на ОС Android, так как сразу активируется продление билета, если оно доступно. Номер «Тройки» можно ввести в спецразделе приложения «Метро Москвы» - «Проверка карт».