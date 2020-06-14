РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июн. В подмосковных Котельниках в ходе проверки выявили нарушения требований безопасности в одном из кафе, сообщается в Instagram-аккаунте отдела потребительского рынка администрации муниципалитета.

С 12 июня в Подмосковье открылись летние веранды при стационарных кафе. В воскресенье в Котельниках провели мониторинг их работы на шести объектах.

«Одно кафе работает только на вынос, и к монтажу летней веранды еще не приступали. Были выявлены незначительные нарушения - размещение больше двух стульев у столика, которые после разъяснений и беседы с руководством устранены сразу же», - говорится в сообщении.

Пять летних веранд возобновили свою работу, уведомления об открытии направлены в соотвествующие инстанции, требования стандарта выполнены.