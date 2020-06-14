РИАМО - 14 июн. С начала 2020 года в столице 45 тысяч человек сдали кровь, всего было осуществлено более 63 тысяч донаций, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Всемирный день донора – один из важных социальных праздников. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. В этот день хочется еще раз вспомнить, что искусственных заменителей крови пока не существует», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она призвала всех неравнодушных сдать кровь и ее компоненты.

Ракова также отметила доноров плазмы, которые вылечились после коронавируса, которые помогают выздороветь другим зараженным.

В воскресенье в честь Дня донора доноры плазмы получат сувениры: антисептик, значки, маски. Чтобы стать донором плазмы, нужно позвонить по номеру горячей линии +7 (495) 870-45-16.

В прошлом году кровь в Москве сдали свыше 86 тысяч человек, 83 тысячи из них стали безвозмездными донорами. В медорганизации столицы поступило почти 43 тысячи литров эритроцитсодержащих сред, 30 тысяч литров свежезамороженной плазмы, порядка 52 тысяч лечебных доз тромбоконцентрата.

В столичную службу крови входят два подразделения центра крови имени Гаврилова и 12 отделений переливания крови при многопрофильных медицинских организациях. В течение месяца в этих пунктах доноры смогут получить памятные сувениры.

Каждый год городская служба крови готовит более 160 тысяч литров цельной крови. Каждый день в медицинские организации выдается около 200 литров донорской крови.