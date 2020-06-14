РИАМО - 14 июн. Служба «Одно окно» «Мосгаза» возобновит очный прием жителей с 15 июня, работа будет вестись с соблюдением социальной дистанции и других эпидемиологических требований, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгаза».

Перед открытием в залах ожидания и приема провели дезинфекцию и дополнительную уборку.

«С 23 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции служба приостановила очный прием граждан, продолжив обработку обращений в электронном виде. С 15 июня обслуживание возобновится в полном объеме по адресу: Мрузовский переулок, дом 11, строение 2», — говорится в сообщении.

Служба «Одно окно» находится в Инженерном центре «Мосгаза». Там есть демонстрационный зал с новейшими моделями газового оборудования.

Все сотрудники службы, которые будут вести прием, обеспечены медицинскими масками, перчатками и средствами для дезинфекции.

График работы службы «Одно окно» можно посмотреть на сайте «Мосгаза».