РИАМО - 14 июн. В рамках проекта «Московские сезоны дома» жители столицы на следующей неделе смогут научиться готовить мороженое, принять участие в розыгрыше книги для рисования и послушать отрывок из романа-эпопеи «Сивцев Вражек» Михаила Осоргина в исполнении известной актрисы озвучки Ольги Зубковой, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Посмотреть все мероприятия можно на страницах «Московских сезонов» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram.

«Новая неделя на «Московских сезонах» начнется, как и всегда, с видеозарядки. Каждый будний день в 9:00 в соцсетях проекта мы будем публиковать новое упражнение для домашней тренировки от Тани Россман - йога-тренера, кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике и мамы!» — говорится в сообщении.

Шеф-повар Юрий Книжник 16 июня проведет мастер-класс по приготовлению салата из помидоров с хрустящими баклажанами. 18 июня состоится мастер-класс по приготовлению запеченной молодой капусты с сырным соусом, 20 июня – семги с авокадо и соусом терияки. Занятия начнутся в 13:00.

Кулинарный блогер – кондитер Андрей Бунбич 19 июня в 11:00 покажет, как готовить мороженое по простому рецепту, с которым справятся даже дети.

Издательский Дом Мещерякова 16 июня в 12:00 проведет розыгрыш книги для рисования - «Главной книги мастера-фантазера». 20 июня в 12:00 детская писательница и художница, автор популярной серии книг «Вовка с хвостиком» Анна Доброчасова проведет мастер-класс по художественной иллюстрации.

Актриса Ольга Зубкова, которая озвучивает в российском дубляже актрис Анджелину Джоли, Мишель Пфайффер, Сигурни Уивер и Джулианну Мур прочтет отрывок из романа «Сивцев Вражек» 21 июня в 11:00.

В рамках «Московских сезонов дома» на страницах проекта в соцсетях проходят различные онлайн-события, такие как концерты, литературные чтения, мастер-классы, тренировки и другие.