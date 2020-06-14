РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали подготовительные работы для укладки нового асфальта на проезжей части к Сергеевскому кладбищу, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На проезжей части к Сергеевскому кладбищу подрядная организация ремонтирует асфальтовое покрытие. В настоящее время демонтировано старое полотно, и ведутся подготовительные работы для укладки нового», - говорится в сообщении.



При благоприятных погодных условиях работы завершат до конца июня.