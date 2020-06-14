РИАМО - 14 июн. Из-за репетиции парада Победы вечером в воскресенье водителям рекомендуют отказаться от поездок в центр столицы, где ограничат движение, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

Движение ограничат с 21:00. Будут перекрыты Тверская улица от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой, 1-я Тверская-Ямская от Большой Садовой до улицы Гашека, Оружейный переулок от дома 3, строения 1, до Тверской улицы, Моховая улица от Воздвиженки до Тверской, Охотный Ряд от Тверской до Большой Дмитровки, Большая Никитская от Моховой до Романова переулка. Перекрытия будут действовать до конца репетиции.

«Рекомендуем заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города в вечернее время», — говорится в сообщении.

Кроме того, возможно кратковременное перекрытие Тверского бульвара, Страстного бульвара от Тверской до Нарышкинского проезда и Большого Путинковского переулка от улицы Малая Дмитровка до Тверской.

Парад Победы перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

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