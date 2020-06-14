РИАМО - 14 июн. С 15 июня возможность оплачивать проезд в общественном транспорте безналично появится более чем у 976,5 тысяч владельцев социальных карт и более чем у 143 тысяч держателей карт «Стрелка» льготной тарификации, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым с 15 июня оплатить проезд в общественном транспорте региона вновь можно с помощью социальных и льготных карт «Стрелка». В то же время пока нельзя будет оплатить проезд наличными.

«Социальные карты разблокируют для поездок на всех видах транспорта: автобусах, троллейбусах, трамваях, электропоездах», — говорится в сообщении.

Баланс на льготных картах «Стрелка» остается таким же, как при блокировке: при наличии денежных средств картой можно расплатиться по существующему тарифу. Для разблокировки карт с нулевым или отрицательным балансом карту необходимо пополнить.

Пассажиры общественного транспорта должны надевать защитные маски как в самом транспорте, так и на остановках.

Социальные и льготные карты ранее были заблокированы в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.