РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. Жители подмосковных Люберец до 14 июля включительно могут подать заявку на участие в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом», сообщил глава Люберец Владимир Ружицкий.

«Сегодня (14 июня - ред.) стартует прием заявок на соискание премии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Каждый участник сможет подать только одну заявку. Номинантами станут жители Подмосковья, получившие наибольшее количество голосов на сайте премии. Представить свои проекты можно до 14 июля включительно», - написал Ружицкий в Instagram.

В этом году премия поменяла формат: теперь конкурс, объединяющий неравнодушных и активных людей, называется «Мы рядом». Проекты будут приниматься по четырем номинациям: «Культура и образование», «Социально ориентированный бизнес», «Волонтерство и благотворительность», «Медицина и здравоохранение».

Заявки нужно направить через систему регистрации, сбора и обработки на сайте.

«Приглашаю всех люберчан принять участие в конкурсе», - заключил Ружицкий.