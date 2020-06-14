РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июн. В подмосковных Котельниках 15 июня состоится онлайн-тренировка для красивой осанки, сообщается на сайте торгового центра «МЕГА Белая Дача».

«Пятнадцатого июня состоится вебинар «Тренировка для красивой осанки». На ней мы отстраиваем тело как инструмент. Уже после одной тренировки почувствуется легкость и свобода движения», - говорится в сообщении.

Вебинар пройдет с 17:00 До 18:00. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Тренировка сочетает техники пилатеса, йоги и стретчинга. Она поможет снять напряжение с шеи и поясницы, повысить подвижность суставов, укрепить мышечный корсет без нагрузки на позвоночник, раскрыть плечи, а также улучшить дыхание, кровообращение и лимфоток.