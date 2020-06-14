РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. В Люберцах 13 июня выявили 11 случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в округе выявили 1 679 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Котельниках 13 июня выявили три новых случая коронавируса, всего там выявили 263 случая Covid-19. В Дзержинском выявили два случая коронавируса, всего в округе выявили 434 случая заражения.

В Московской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, открылись парки для прогулок, отменили цифровые пропуска. С этих выходных в Подмосковье возобновили деятельность летние веранды кафе и ресторанов. С 15 июня начнут работать музеи, фотоателье, автошколы, станут возможны репетиции в театрах и цирках, а также прием возобновят общеобразовательные организации.

Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.