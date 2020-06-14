РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. В лесу поселка Малаховка подмосковных Люберец жители провели очередной субботник, всего на лесном субботнике собрали восемь кубометров отходов, сообщается в Instagram-аккаунте регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«В Малаховском лесу прошел необычный субботник - участники подготовились как настоящие профессионалы. Кроме обязательных масок, перчаток и мешков, в их арсенале были два квадроцикла с прицепами», - говорится в сообщении.

Управляли квадроциклами Михаил Шмырев и Павел Старченко - мешки с собранным мусором они доставили в бункер «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«Отдельно хотим поблагодарить организатора субботника Ксению, она бросила клич в соцсетях, собрала отличную команду и заранее сообщила нам. Всего на уборку вышли 14 взрослых и два маленьких помощника – спасибо всем огромное», - отмечается в материале.

Всего на лесном субботнике собрали восемь кубометров отходов — полный бункер.