РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали укладывать асфальт на тротуаре от улицы Рощинской до школы №1, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск сегодня (14 июня - ред.) проводятся работы по ремонту тротуара от улицы Рощинской до школы №1», - говорится в сообщении.

Также при благоприятных погодных условиях подрядная организация планирует заасфальтировать участок тротуара на улице Садовая и в районе Рябинового проезда.