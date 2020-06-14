РИАМО - 14 июн. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия выходит из пандемии коронавирусной инфекции с минимальными потерями, и выразил надежду, что эта тенденция сохранится, сообщает РИА Новости.

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он надеется, что дальше будет так же.

В России за сутки зафиксировали 8 835 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 528 964 случая инфицирования, скончались 6 948 пациентов, вылечились 280 050 человек.

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Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.