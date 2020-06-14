РИАМО - 14 июн. В Москву вернулись такие перелетные птицы как ласточки, стрижи и крачки, за ними наблюдают специалисты Мосприроды, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Специалисты Мосприроды наблюдают на природных территориях города за быстрыми птицами с вильчатыми хвостиками. Ласточки, стрижи и крачки, несмотря на общие внешние черты и высокую скорость в полете, относятся к разным отрядам», - говорится в сообщении.

В Красную книгу Москвы под первой категорией занесена береговая ласточка как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Они способны развивать скорость до 160 километров в час и совершать многочасовые перелеты. Из внешних особенностей этих птиц прежде всего обращает на себя внимание раздвоенный хвост.

Некоторые виды стрижей могут разогнаться до 300 километров в час. От ласточек их отличают более узкие, чем у ласточек, крылья, которые и дают им большую скорость. Различие есть и в том, что стриж в полете не складывает крылья.

Крачки живут по берегам морей и пресных вод, питаются рыбой и другими водными животными, которых ловят, бросаясь на них сверху. Как все представители своего семейства, они имеют плавательные перепонки, а вот хвост раздвоенный, как у ласточки.