РИАМО – 14 июн. С воскресенья в России вступил в силу закон об отмене банковского роуминга – комиссий за переводы между регионами внутри одного банка, сообщает ТАСС.

«Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года, предусматривает, что размер комиссии, которую взимает банк при переводе денежных средств между счетами физических лиц, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в сообщении.

В соответствии с законом банкам нельзя брать с клиентов повышенные тарифы за переводы между регионами внутри одной кредитной организации. Филиалы и внутренние структуры банка также считаются частями его единой организации.

Ранее Сбербанк решил начать с апреля постепенную замену комиссий по переводам внутри банка на услугу по переводу средств без лимита по платной подписке. Такая подписка понадобится, если гражданин переводит больше 50 тысяч рублей в месяц. Если подписки нет, то будет взиматься комиссия в 1%, но ее максимальный размер будет составлять 1 тысячу рублей.