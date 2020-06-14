РИАМО - 14 июн. Виртуальный музей «Москва — с заботой об истории» на сайте vov.mos.ru посетили уже более 260 тысяч раз, на сайте представлены документы, письма, ордена, предметы участников Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это первая подобная онлайн-экспозиция, объединившая почти семь с половиной тысяч документов и предметов военного времени, переданных жителями столицы в Главархив с помощью центров госуслуг. Мы рады, что виртуальный формат выставочного проекта понравился москвичам», — сказала заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг города Москвы Анастасия Загородникова.

Она добавила, что чаще всего посетители интересовались материалами, размещенными на странице «События», которые в хронологическом порядке отражают происходившее в 1941–1945 годах, также популярностью пользуется раздел «Письма войны».

В разделе «События» можно познакомиться с неизвестными фактами из истории войны 1941–1945 годов, узнать о возвращении к мирной жизни, политических событиях, новостях науки, культуры, медицины и экономики.

В разделе «Письма войны» разместили видеоролики, в которых известные российские деятели культуры и искусства зачитывают письма солдат. Среди участников — Василий Лановой, Сергей Никоненко, Алена Бабенко и Борис Щербаков.