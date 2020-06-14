РИАМО - 14 июн. Настоятелем главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье станет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который будет иметь попечение о свершении богослужения.

«Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма. Это будет патриарший собор, и я буду иметь особое попечение о свершении богослужения, о пасторской деятельности, которое здесь будет совершаться», - сказал патриарх Кирилл в ходе богослужения, трансляцию которого показывают на сайте РПЦ.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поблагодарил строителей и тех, кто поддерживал возведение храма.

«Сегодня я бы хотел сказать слова благодарности всем, кто принял участие в создании всего комплекса. Всем тем, кто в разной степени, в разных объемах, но поддержали строительство этого храма. Хотел бы сказать слова благодарности архитекторам, художникам, скульпторам. Они вложили сюда душу», - добавил Шойгу.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке Одинцовского округа.