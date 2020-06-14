В Москве на Магнитогорской улице загорелось заброшенное помещение рядом с магазином «Перекресток». Пожар площадью 400 квадратных метров уже потушили.
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В Москве на Магнитогорской улице загорелось заброшенное помещение рядом с магазином «Перекресток». Пожар площадью 400 квадратных метров уже потушили.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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