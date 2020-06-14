РИАМО - 14 июн. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России зарплатный стандарт, минимальная заработная плата должна быть не меньше 30 тысяч рублей, то есть одной тысячи рублей в сутки, сообщает Газета.ru.

По мнению лидера партии, средняя зарплата должна составлять 70 тысяч рублей в месяц. Зарплата среднего управленческого звена, инженеров и высококвалифицированных специалистов должна быть на уровне 150-200 тысяч рублей в месяц. Максимальная заработная плата должна составлять 500 тысяч рублей.

«Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в стране недовольны тем, что в госкорпорациях и коммерческих структурах получают слишком высокие заработные платы.

Жириновский отметил, что не должно быть заработных плат по миллиону рублей в день.