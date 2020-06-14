РИАМО - 14 июн. В столице продолжают капитальный ремонт 12 детских и взрослых поликлиник, в медучреждениях заложены новые основания вентиляционных шахт, и идут работы по монтажу межкомнатных перегородок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Также заложены новые основания вентиляционных шахт, и усилены строительные конструкции, включая дверные и оконные проемы. Проводят работы по частичной замене плит и балок перекрытий между этажами, расширению лифтовых шахт», - говорится в сообщении.

Кроме того, в части поликлиник начали монтировать межкомнатные перегородки и новые инженерные системы, приступили к стяжке пола, устройству входных групп.

В то время, когда поликлиники закрыты на ремонт, медицинскую помощь жители могут получать в других филиалах поликлиник. Записаться к врачам можно онлайн через портал mos.ru, сайт госуслуг, по телефону поликлиники и единому телефону службы записи. В самой поликлинике можно это сделать через инфоматы.