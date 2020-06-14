РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В подмосковном Подольске завершили благоустройство родника в деревне Валищево, сделали над ним купол, установили беседку, светильники и создали прогулочную зону, сообщил глава округа Николай Пестов.

«Встречать добрыми делами День России – хорошая традиция. В прошлом году в этот день мы открыли новый бульвар Юности, а в 2020 – завершили благоустройство родниковой зоны близ реки Рожайки в Валищеве. Это знаковое для Подольской земли место – сюда приезжают за чистой водой и подольчане, и жители других территорий. Обязательно посетите это замечательное место, чтобы попробовать вкусной родниковой воды и зарядиться энергией!», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

На площади 0,8 гектара под руководством Стройкомитета округа обустроили современную комфортную зону. Над артезианской скважиной сделали деревянный купол, установили беседку, светильники, вдоль ограждений – деревянные скамейки и урны. Сделали съезд к источнику с автодороги, парковку и прогулочную зону.

Пешеходную часть территории выполнили из металлических конструкций, покрыли палубной доской и подняли на свайно-винтовой фундамент, поэтому посетителям не страшен весенний разлив воды.