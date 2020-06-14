РИАМО - 14 июн. В России с 1 июля проиндексируют пенсии пенсионерам-опекунам или попечителям несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

«Госдума приняла этот закон в марте, его инициировали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев», — говорится в материале.

Неверов объяснил, что ранее, по закону, эта категория граждан получала вознаграждение около 3-4 тысяч рублей, почему они и попадали в категорию работающих пенсионеров. Из-за этой надбавки им не индексировали пенсии.

По данным Пенсионного фонда России, затраты из-за повышения пенсий до конца 2020 года составят 720 миллионов рублей.

До 15 июня Пенсионный фонд обновит данные пенсионеров-опекунов, а до 24 июня будут сформированы документы для почтовых и кредитных организаций.