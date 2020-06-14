РИАМО - 14 июн. На Магнитогорской улице в столице загорелось заброшенное помещение рядом с магазином «Перекресток», сообщил РИАМО очевидец.

По его словам, на месте работают спасатели – рядом с местом возгорания стоят пожарные машины. Рядом находятся склады и гаражи.

Очевидец также добавил, что ранее от места возгорания шел большой столб дыма. Сейчас уже дыма стало меньше.

По данному адресу (Магнитогорская улица, дом 2) уже был пожар в апреле. Тогда в одноэтажной пристройке к магазину загорелся мусор на площади 20 квадратных метров.

Видео пожара в пристройке на Магнитогорской улице в Москве>>