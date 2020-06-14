РИАМО - 14 июн. Более пяти тысяч учителей столичных школ прошли курсы повышения квалификации с сентября 2019 года, на курсах педагоги повышают свой уровень ИТ-компетенций и учатся создавать электронные материалы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Нужно понимать, что сам процесс повышения квалификации в дистанционном формате уже помогает учителю повысить свой уровень ИТ-компетенций, научиться самому создавать электронные материалы, которые в дальнейшем он сможет применять в своей профессиональной практике», — сказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В этом году большинство учителей предпочли пройти курсы в дистанционном формате, обучение по ним завершили более трех тысяч человек. Самыми популярными программами стали те, которые посвящены функциональной грамотности, деятельности учителя и классного руководителя в условиях дистанционного обучения.

Летом на портале dpomos.ru анонсируют новые курсы по программированию объектов дополненной реальности, анализу и визуализации данных. Это те направления, по которым делали запросы сами учителя.