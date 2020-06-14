РИАМО - 14 июн. Столичные спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину с травмой ноги в районе набережной Тараса Шевченко, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В МЧС утром в воскресенье поступило сообщение о пострадавшем на акватории Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко, дом 3.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. Прибывшими пожарными 25 ПЧ и спасателями МГПСС поисково-спасательной станции «Ленинские горы» на мелководье был обнаружен человек с травмой ноги», — говорится в сообщении.

Спасатели перенесли мужчину на катер и доставили к причалу в районе Киевского вокзала. Спасенного передали наряду скорой помощи.