РИАМО - 14 июн. На реке Поля в городском округе Шатура появились пятна неизвестного происхождения, общий объем пленки составляет около 350 квадратных метров, специалистами запланированы работы по устранению вещества, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«По прибытию выяснилось, что пятна неизвестного происхождения, протяженность — 6-7 километров. Каждое пятно 10-15 метров. Общий объем пленки 350 квадратных метров. Сотрудниками Водоканала были взяты заборы воды для выяснения состава», - говорится в сообщении.

Работы по устранение пленки планируется начать в утра 14 июня. Подана заявка в ПСО-26.