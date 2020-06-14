РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В подмосковном Подольске с 15 июня общественный транспорт начнет работать по расписанию буднего дня и в нем можно будет пользоваться социальными картами, сообщается на сайте администрации округа.

«Подольские перевозчики возвращаются к расписанию, которое действовало до введения ограничений, связанных с проведением мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. С 15 июня общественный транспорт начинает работу по расписанию буднего дня», - говорится в сообщении.

Также с 15 июня разблокируют социальные карты.

Некоторые ограничения, введенные из-за пандемии, были отменены, но для профилактики коронавирусной инфекции всем жителям Московской области нужно носить маски в общественных местах.