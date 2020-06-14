РИАМО - 14 июн. В столице почти 85% случаев коронавирусной инфекции выявили у людей в возрасте до 65 лет, в том числе 4,9% случаев – у детей, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

«Среди новых заболевших 45,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% – от 46 до 65 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Москве выявили 1477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

Все желающие москвичи могут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу по предварительной записи. Запись открыта на две недели вперед. Результаты тестирования будут доступны в электронной медкарте.

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Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.