РИАМО - 14 июн. В деревне Крекшино в новой Москве в складском здании произошел пожар, возгорание потушили, в результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Утром в воскресенье в МЧС сообщили о пожаре по адресу: поселение Марушкинское, деревня Крекшино, Терминальный проезд, дом 2Б.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарных происходило возгорание офисного помещения на втором этаже складского здания», — говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали на площади в 25 квадратных метров.

Еще до прибытия спасателей люди самостоятельно покинули здание. В результате пожара никто не пострадал.