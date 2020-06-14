РИАМО – 14 июн. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке Одинцовского округа Подмосковья, сообщает в воскресенье РИА Новости.

Сейчас в храме проходит Божественная литургия.

«По санитарным требованиям было ограничено количество участников богослужения: присутствуют только архиереи и священники Русской православной церкви, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей», — говорится в сообщении.

Главный храм Вооруженных сил РФ построили на добровольные пожертвования. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров, высота звонницы — 75 метров. Храм планировали открыть к 75-летию Победы, но торжественную церемонию пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

На территории храма также находится галерея «Дорога памяти», где собраны фотографии и данные более 33 миллионов участников Великой Отечественной войны. Длина галереи — 1418 шагов (число дней Великой Отечественной войны).