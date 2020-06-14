РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 июн. За сутки в Домодедове зафиксировали 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число выявленных случаев в округе составляет 1384, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 725 новых случаев заражения.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1384 (+31)», - говорится в сообщении.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 48636. Скончались 678 заболевших. Выздоровели и выписались 15734 человека.

В Подмосковье работают горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.