РИАМО - 14 июн. В столице за прошедшие сутки выявили 1477 случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии зарегистрировано 205 905 случаев инфицирования, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

В России за сутки зафиксировали 8 835 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 528 964 случая инфицирования, скончались 6 948 пациентов, вылечились 280 050 человек.

Ранее в Москве отменили введенные из-за пандемии ограничительные меры: были отменены цифровые пропуска, режим самоизоляции, и возобновили работу МФЦ, непродуктовые магазины и каршеринг.

В общественных местах города необходимо носить маски и перчатки для профилактики инфекции.

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Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.