РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 52 новых случая Covid-19, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2495», - говорится в сообщении.

По состоянию на 12 июня, в горокруге насчитывалось 2 443 случая заражения коронавирусом.

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 48 636. Скончались 678 пациентов. Выздоровели и выписались 15 734 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.