РИАМО - 14 июн. В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента, за весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Потенциальные доноры должны быть в возрасте от 18 до 55 лет, у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 133 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691 человека», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы подробнее узнать о возможности стать донором или волонтером, нужно обратиться по номеру 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.