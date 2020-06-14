РИАМО - 14 июн. Следующее снятие ограничений и разрешение свободного посещения спортивных мероприятий и кинотеатров будет возможно в июле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовых мероприятий, это уйдет уже на июль месяц. Будем смотреть, исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что все последующие снятия ограничений будут связаны с ситуацией в городе. При ухудшении сроки будут отодвигаться.

Ранее были отменены некоторые ограничительные меры, введенные из-за пандемии Covid-19: отменили цифровые пропуска и режим самоизоляции, возобновили деятельность МФЦ, каршеринг, непродуктовые магазины и так далее.

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Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.