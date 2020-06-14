РИАМО - 14 июн. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в столице приходилось останавливать все строительные работы, на площадках эпизодически возникали очаги заражения и проблемы с поставкой материалов, к концу 2020 года объемы работ планируют наверстать, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я надеюсь, что до конца года мы все-таки основные объемы наверстаем, а то, что не наверстаем, наверстаем в следующем году», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что на данный момент все ограничения, связанные с разрешением на строительство и финансированием объектов, сняты.